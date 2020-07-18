Эвелина Бледанс показала уникальные фотографии сестры

Сегодня отмечает свой день рождения родная сестра Эвелины Бледанс – Майя. Многочисленная аудитория ведущей прекрасно знает, что отношения членов семьи Бледанс не всегда были красочными. Звезда, как и все, ссорилась с родственниками и даже пресекала любые контакты.
Сейчас отношения Эвелины с сестрой Майей вышли на новый уровень. Бледанс трогательно поздравляет родственницу с именинами в личном блоге. Семья телеведущей наконец-то собралась в полном составе для того, чтобы отметить знаменательный день.
Эвелина даже воспользовалась специальной службой кейтеринга. Компания помогла накрыть праздничный стол и обеспечила разнообразные яства."Поздравляю мою родненькую сестричку Майечку, с Днем рождения! Добрее и душевнее человека я не встречала!", – написала звезда.
Поклонники Бледанс присоединились к поздравлениям и пожелали Майе жизненных побед. Одни даже отметили невероятное сходство сестер. Другие напомнили о семейных ценностях и попросили Эвелину больше не расставаться со своей семьей.
Напомним, звезда крайне редко делится секретами личной жизнью и рассказывает о семейных проблемах. По словам Бледанс, иногда между родственниками пробегает кошка, но это случается крайне редко. Остается только гадать, когда семья Эвелины вновь соберется за большим круглым столом.
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