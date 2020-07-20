Ведущая Первого канала борется с лишним весом после четвертых родов

Ольга Ушакова весной стала мамой в четвертый раз. Она подарила супругу, кипрскому ресторатору Адаму Кариму, еще одну девочку. Из-за режима самоизоляции ведущая Первого канала столкнулась с множеством трудностей.

В беседе с журналистами звезда отметила, что очень надеялась на помощь бабушек, однако из-за пандемии никто не смог приехать. Даже отцу малышки с трудом удалось прорваться в Россию, чтобы быть с семьей. В итоге забота о четверых детях полностью легла на плечи Ольги Ушаковой.

Она заявила, что ей было крайне непросто справиться с домашними обязанностями, обучением старших дочерей, грудным вскармливанием и другими хлопотами. В итоге в конце дня, когда все засыпали, телеведущая шла на кухню и ела. Таким образом звезда пыталась ликвидировать стресс и восполнить энергию.

Конечно, неправильное питание и нервные месяцы сказались на фигуре. Обычно Ольга Ушакова довольно быстро приходила в форму после родов, но в этот раз процесс затянулся.

Как отметила ведущая, за время беременности она набрала 15 килограммов, что в целом нормально для ее роста и веса. Артистка пожаловалась, что лишь к концу самоизоляции смогла наладить питание и выделить время на спорт. Ей осталось избавиться от шести килограммов.

Также Ольга Ушакова заявила, что к родам нужно готовиться заранее – вести здоровый образ жизни и держать мышцы в тонусе. Это поможет организму справиться со стрессом во время вынашивания малыша.