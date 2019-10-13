Популярная телеведущая сообщила о четвертой беременности

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху
Обнародована подноготная скандала Эрнста и Собчак
"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова
Cмерть Началовой оказалась постановкой родственников и Первого канала
50-летнюю Бондарчук поздравляют с беременностью
партнеры
Воскресенье 13 октября
Лента новостей
17:53
В детском лагере "Артек" скончался ребенок
15:47
"Где можно тур оформить?": Галкин решил сменить профессию
15:40
Путин дал звонкую оплеуху подхалиму Лукашенко
15:05
Володин призвал парламенты к совместной борьбе с терроризмом
14:37
Беременная любовница Тимати рассказала о внутриутробном воспитании ребенка
13:56
Володин: точки напряжения в Евразии выгодны США
13:44
Седокова поддержала женатого любовника
13:40
"Засунул в рот": одураченную Бузову затащили на балкон и принудили к ласке
12:56
Звезду "Дома-2" жестоко избили
12:39
Дебошир устроил погром в аэропорту Шереметьево
12:04
"Оно осталось со мной": Виторган высказался о свадьбе Собчак
11:47
"Скажи людям правду": семью Заворотнюк обвинили в грязном пиаре на смертельной болезни
11:31
Кожевникова обрадовала приятным известием
11:03
"Это было гениально!": Галкина искупали в овациях
10:56
Бывший жених втоптал Бузову в грязь
10:42
Умерла звезда сериала "Во все тяжкие"
10:28
"Полная потеря слуха!": здоровье Фадеева подвергли опасности
10:08
Дочь объяснила молчание семьи умирающей от рака Заворотнюк
08:25
"Все в Бузову": звезду шоу "Дом-2" заплевали за пение под фонограмму
06:34
"Будет страдать": отмечающую день рождения Жасмин ждут потрясения
04:27
"На горизонте у нее новый мужчина": сделано шокирующее заявление о замужней Андреевой
02:15
Тюрьма не исправила упыря: названа причина зверского убийства школьницы в Саратове
00:04
Не выдержали натиска: Маркл и принца Гарри выгнали из страны
21:52
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (Видео)
21:37
Раскрыто состояние взятого в заложники Зеленского
21:37
"Сейчас расплачусь": грустный Виторган взбаламутил народ
21:35
На глазах у детей: в Петербурге жильцы одного из домов устроили притон
21:22
Съевшая мясо пьяная веганка написала заявление в полицию на своих друзей
21:19
Барановская со слезами на глазах показала покалеченного сына
20:51
"Сейчас или никогда": как Леонов завоевал свою жену
20:45
Почему Седокова перестала давать интервью
20:32
В Петербурге в смертельном ДТП погиб человек
20:14
Бывшая Кержакова поборется за сердце стоматолога в новом сезона шоу "Холостяк"
20:00
В Удмуртии лишенный прав водитель врезался в деревья и умер
19:41
Звезда сериала "Папины дочки" сразила наповал пикантным фото
19:05
"Наша гордость и слава": смерть больно ударила по Газманову
19:04
Запевший от счастья Виторган захотел в "криминальные хроники"
18:40
"Так не должно быть…": Серябкина заговорила о насилии из-за откровенной одежды
18:38
Семья выступила с официальным комментарием о раке Заворотнюк
18:36
Молодой Шепелев без бороды стал сенсацией
18:01
"Вор и уголовник": дерзкому Порошенко устроили нагоняй
17:57
Народный артист Ильин раздавлен из-за горькой утраты
17:36
"У меня были ошибки": Билан взорвался от вопроса про личную жизнь
17:31
Ботокс: Бондарчук раскрыла секреты красоты
17:29
Невестам Батрутдинова посоветовали вынуть импланты и сбрить усы
17:05
"Слово из трех букв": чем Лазарев порадовал себя после трудовых будней
16:49
"Распирает от удовольствия": беременная жена Тарасова рассказала о "нежнейшем" периоде
16:47
Рискует в опасное время: отмечающему день рождения Дудю вынесли предупреждение
16:42
"Поработайте над собой": Сябитова призвала россиянок держаться за мужчин
16:16
Обнаглевший Зеленский сделал заявление о захвате Крыма
16:14
Семенович в сексуальном костюме рассказала об удивительной ночи
16:14
Рецепт от "утечки мозгов"
16:13
Легендарного космонавта Леонова затравили перед смертью
16:03
"Племя обезьян": скандалист Панин оплевал россиян
15:43
На Западе "пнули" Зеленского за клоунаду
15:33
Состояние больной раком Заворотнюк ухудшилось
15:28
Найден действенный метод предотвращения болезни Альцгеймера
15:25
"Оторвет яйца на лету": Собчак получила неожиданную характеристику
15:13
"Не сдавался без боя": неожиданные подробности смерти Леонова
15:08
В "ЕР" раскритиковали инициативу Минтруда о детских пособиях
15:04
Стало известно имя нового посла США в России
14:57
Диана Шурыгина разводится с мужем
14:54
Знаменитая певица "сверкнула" грудью (фото)
14:39
Ургант поглумился над жителями Тюмени
14:33
Муж осчастливил недавно родившую Миронову
14:28
"Это благо!": Волочкова распласталась в постели после бурной ночи с любовником
14:25
Умер космонавт Алексей Леонов
14:23
Совет на выходные
14:20
У Любови Толкалиной случились преждевременные роды
14:04
Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому
13:58
В Башкирии мужчина забил пенсионерку до смерти ради 200 рублей
13:54
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week
13:47
"Грязный наработанный язык": мужеподобные тетки набросились на Кравец
13:38
Меладзе проигнорировал вечеринку Брежневой на фоне слухов об изменах
13:35
Володин назвал необходимое условие для развития села
13:27
Под Москвой в аварии с грузовиком погибла женщина
13:24
"Это секс!": брошенная Милявская нашла юного фаворита
13:20
Сколько стоит Мария Шарапова
13:19
Потерял пять миллионов рублей: Данко стал жертвой мошенников
13:08
"Скрутить и свергнуть": Лукашенко резко высказался о размазне Зеленском
13:05
Под Вологдой женщина с топором пыталась отбить зятя от приставов
13:01
Вслед за Лазаревым: Киркоров о рождении третьего ребенка
12:33
Стали известны мотивы жуткого убийства школьницы в Саратове
12:30
Работающих родителей могут лишить детских пособий
12:15
"Сладкий такой фантазер": сын Галкина очаровал россиян изобретательностью (видео)
12:14
Пора уйти: засидевшегося Лукашенко отправляют в отставку
12:11
Шведка свихнулась на идее стать похожей на куклу Барби
11:58
"Очень тяжело": Басков вынужден отменить празднование дня рождения из-за похорон
11:54
Красавица-вдова объявила о пополнении в семье после смерти Хворостовского
11:44
Соратник Трампа стал жертвой пранкеров из России
11:38
"Тихий ужас": Варнаву разнесли за новый образ
11:35
В Братске 27 человек отравились шаурмой
11:23
Истекающий гноем Кокшенов загремел в больницу
11:08
"Все тот же клоун": Зеленский в забегаловке вызвал отвращение
10:55
На танкере в Красном море прогремел мощный взрыв
10:41
Порошенко поставили страшный диагноз
10:36
Известная актриса появилась перед миллионами с голой грудью
10:32
В Подмосковье стая собак загрызла ламу
10:10
Анисина отказалась делать ЭКО из-за умирающей Заворотнюк
09:59
Двое неизвестных с пистолетом ограбили букмекерскую контору в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рецепт от "утечки мозгов"
"Очень тяжело": Басков вынужден отменить празднование дня рождения из-за похорон
Вслед за Лазаревым: Киркоров о рождении третьего ребенка
Страшное убийство девочки в Саратове шокировало народ
"Люди переживают": Брежнева отреагировала на слухи о разладе с мужем
Ликвидировали: российский певец сообщил печальную новость о Заворотнюк
Шоу-бизнес

Популярная телеведущая сообщила о четвертой беременности

прочитано 177 раз

Ведущая программы "Доброе утро!" Ольга Ушакова сообщила поклонникам радостную новость: она скоро станет мамой в четвертый раз. В личном микроблоге знаменитость опубликовала фотографию, где она позирует с округлившимся животом. 

"Последний раз… скорее всего… наверное… может быть. Мы еще только на полпути, но проницательные зрители и подписчики нас уже раскусили. Видимо, кто-то слишком много ест", – написала Ольга Ушакова на своей странице в "Инстаграм".

Напомним, звезда Первого канала воспитывает с супругом троих детей. Первые две дочери – Даша и Ксюша – родились в предыдущем браке телеведущей. Третья наследница Мария появилась на свет в 2018 году. О нынешнем муже Ольги Ушаковой известно очень мало. Как сообщает "7Дней", мужчина занимается ресторанным бизнесом.

Автор: 13 октября 2019, 10:38

комментарии

Политика

Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому
"Скрутить и свергнуть": Лукашенко резко высказался о размазне Зеленском
Соратник Трампа стал жертвой пранкеров из России
Порошенко поставили страшный диагноз

Шоу-бизнес

В многомиллионном споре Началовой и Фролова поставлена точка
"Все святые сидят?": 69-летняя Бабкина о романе с молодым любовником
"Очень ответственный шаг": Разин обратился к Заворотнюк в важный день
Близкий Миддлтон поборол страшное психическое заболевание

Проишествия

Страшное убийство девочки в Саратове шокировало народ
Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе
Огромная волна накрыла с головой туриста-экстремала (видео)
Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео

Lifestyle

Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
Шоу-бизнес

Дочь объяснила молчание семьи умирающей от рака Заворотнюк

Девушка нашла правильные слова
Шоу-бизнес

Бывший жених втоптал Бузову в грязь

Победитель шоу поглумился над телеведущей
Шоу-бизнес

"Это было гениально!": Галкина искупали в овациях

Юморист был приятно удивлен теплым приемом
Шоу-бизнес

"Скажи людям правду": семью Заворотнюк обвинили в грязном пиаре на смертельной болезни

От родных актрисы требуют объяснений

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год
Совет на выходные
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки

Регионы

Украинцы возрадовались из-за внезапной проблемы с Крымским мостом
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru