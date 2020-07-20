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Шоу-бизнес
Елена Проклова с бывшим мужем строит дом в Сочи

Елена Проклова с бывшим мужем строит дом в Сочи

Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Проклова развелась и счастлива: она наслаждается одиночеством и всю себя отдает работе. Однако с бывшим мужем актриса в хороших отношениях, они даже вместе строят дом.
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Елена Проклова трижды была замужем. С последним супругом, бизнесменом Андреем Тришиным, артистка состояла в браке 30 лет. Однако пять лет назад пара неожиданно для всех оформила развод.

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Подробности ухода Елены Прокловой

Тем не менее супруги сумели сохранить дружеские отношения. Более того, Андрей помогает Елене строить дом в Сочи, в микрорайоне Хоста. "Сама занимаюсь его планировкой и дизайном сада", – похвасталась Елена Проклова.

О новом замужестве и речи не идет. "Я очень счастливая женщина, прожившая увлекательную жизнь, где было много любви и романов. Но сейчас наслаждаюсь свободой, общением с приятными людьми, работой, природой, детьми, внуками", – сообщила артистка.

Елена Проклова призналась, что не хочет тратить силы на новые отношения и чувства, предпочитая отдать это все профессии. Она пояснила: "Я еще много хочу сыграть и не готова ничем жертвовать ради актерства. Да и вряд ли найдется мужчина, ради которого я изменю свою сегодняшнюю жизнь".

Не так давно артистка оказалась в центре скандала после откровенного интервью. Елена Проклова призналась, что крутила романы со многими известными артистами, некоторые из которых были женаты. Под чары эффектной артистки в разное время попали Андрей Миронов, Олег Табаков, Олег Ефремов и другие.

Впрочем, с Ефремовым, по словам артистки, у нее секса не было. "У нас с Олегом Николаевичем были настолько замечательные творческие отношения, что переводить их на более примитивные интимные не имело никакого смысла. Ни он, ни я никоим образом не рассматривали любовный вариант", – заявила Елена Проклова.

Артистка довольна тем, как сложилась ее жизнь, и что с ней происходит сейчас. "Я вообще никогда ни о чем не жалею. Бесполезная трата времени, сил, эмоций на то, что нельзя исправить. Возможно, шокирую вас, но сожаление для меня – нечто абстрактное, мертвое и глупое", – заключила актриса.

Автор: 20 июля 2020, 12:05 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

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