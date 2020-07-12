66-летняя Проклова появилась на Первом канале без нижнего белья

Елена Проклова снялась в фильме "Андреевский флаг" Первого канала. Поклонники удивились тому, в каком виде предстала перед камерами звезда театра и кино.



Анонсом предстоящего фильма актриса поделилась у себя в инстаграм-аккаунте. Елена Проклова появилась в кадре с короткой стрижкой и в костюме, под которым нет бюстгальтера.

Некоторые фолловеры обратили на это внимание и пришли в легкий шок. "Ого, без нижнего белья давать интервью! Круто. Наверное, еще и без трусиков", – обратила внимание одна из пользовательниц соцсети.

Отметим, молодости кожи и фигуре Елены Прокловой могут позавидовать 30-летние женщины. Артистка не стесняется демонстрировать тело в бикини. Кроме того, она не отрицает, что прибегала к пластическим операциям.

Однако у Елены Прокловой есть не только армия поклонников, но и те, кому не по душе, как ведет себя актриса. Так, знаменитость нарвалась на резкую критику после того, как она в эфире популярной программы федерального канала рассказала об аборте от актера Олега Янковского.

По словам звезды, она сделала его 2 сентября, в день своего рождения. Тогда многие россияне посчитали, что ворошить прошлое и делиться такими интимными подробностями в преклонном возрасте просто неприлично.