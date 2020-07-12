66-летняя Проклова появилась на Первом канале без нижнего белья

Анонсом предстоящего фильма актриса поделилась у себя в инстаграм-аккаунте. Елена Проклова появилась в кадре с короткой стрижкой и в костюме, под которым нет бюстгальтера.
Некоторые фолловеры обратили на это внимание и пришли в легкий шок. "Ого, без нижнего белья давать интервью! Круто. Наверное, еще и без трусиков", – обратила внимание одна из пользовательниц соцсети.
Отметим, молодости кожи и фигуре Елены Прокловой могут позавидовать 30-летние женщины. Артистка не стесняется демонстрировать тело в бикини. Кроме того, она не отрицает, что прибегала к пластическим операциям.
Однако у Елены Прокловой есть не только армия поклонников, но и те, кому не по душе, как ведет себя актриса. Так, знаменитость нарвалась на резкую критику после того, как она в эфире популярной программы федерального канала рассказала об аборте от актера Олега Янковского.
По словам звезды, она сделала его 2 сентября, в день своего рождения. Тогда многие россияне посчитали, что ворошить прошлое и делиться такими интимными подробностями в преклонном возрасте просто неприлично.
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