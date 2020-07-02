Соколовский о расставании с возлюбленной: Делаю акцент на положительной стороне

Осенью прошлого года у Влада Соколовского закрутился роман с финалисткой кастинга в группу SEREBRO. Молодые люди не афишировали отношения, однако в интервью ютуб-шоу "Алена, блин!" артист все же подтвердил связь.

После развода с Ритой Дакотой парень занялся саморазвитием: работал с психологами, духовными учителями – одним словом, разбирался в себе. В итоге музыкант попытался построить новые отношения.

С Ангелиной Сурковой Влад Соколовский познакомился на вечеринке после своего дня рождения. Как отметил певец, это была любовь с первого взгляда. Пара почти сразу начала встречаться, а уже через месяц съехалась. Музыкант не комментировал связь с красавицей, однако и не скрывал – ребята спокойно ходили вместе по улицам, гуляли по магазинам.

Влад Соколовский заявил, что отношения были непростыми. В течение девяти месяцев они несколько раз расставались и сходились, но окончательно разъехались весной после режима самоизоляции. "У нас были определенные "качели" по ряду причин", – сказал музыкант.

Как отметил артист, они осознали, что им больше не по пути примерно в марте, но потом у обоих подтвердился коронавирус. "В течение этого периода мы поняли, что все, разбегаемся, но нам не давали такой возможности", – смеется Влад Соколовский. В итоге последние две недели ребята провели наедине друг с другом, уже будучи не в отношениях.

Певец признался, что расстался с Ангелиной Сурковой на дружеской ноте. У них еще остались чувства друг к другу, поэтому обоим сейчас непросто. "Я не подхожу ей, она не подходит мне, вот и все. Но я делаю акцент на положительных сторонах: что хорошего дали нам эти отношения", – уверяет бывший муж Риты Дакоты.