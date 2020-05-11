У экс-солиста группы "БиС" Влада Соколовского обнаружен коронавирус

Бывший участник группы "БиС" Влад Соколовский заразился коронавирусом. Певец рассказал, с какими симптомами ему пришлось столкнуться.

Первые дни мая для Влада Соколовского выдались мучительными. У певца появился мокрый кашель, а также высокая температура – 39,2. На днях он решил вызвать медиков домой, чтобы те выяснили причину недомогания. Специалисты организовали тест на COVID-19. Спустя несколько дней Влад узнал, что у него коронавирус.

Госпитализировать Соколовского не стали, потому что к моменту приезда врачей он чувствовал себя относительно хорошо. Но внезапно дал о себе знать еще один симптом уханьской заразы – проблемы с кишечником.

Влад предупредил всех, с кем виделся в последнее время. В числе тех, с кем контактировал заразившийся певец, оказалась его 2-летняя дочь Мия. Остается только надеется, что малышка не подхватила коронавирус.

Экс-участник группы "БиС" пока не знает, являются ли симптомы признаками пневмонии. Для этого ему предстоит сделать компьютерную томографию. В обычной поликлинике Влад не сможет попросить эту процедуру, потому что там заняты более сложными случаями, рассказал он. А в частную клинику он по понятным причинам сейчас выехать не сможет. "Нахожусь немного в замешательстве, что при таком раскладе делать. Буду узнавать у службы, которая со мной связалась. Наверное, так будет правильно", – написал Соколовский.

Тем временем в России зафиксировано свыше 221 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из-за COVID-19 скончались более 2 тысяч жителей страны, выздоровели – порядка 40 тысяч.