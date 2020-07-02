Пелагея удивила фанатов трогательным видео с дочкой

В Инстаграме артистки появилось видео, на котором Таисия ищет гитариста группы "ПЕЛАГЕЯ", чтобы обнять и поцеловать его. Малышка уверена, что так выглядит настоящая любовь. Сама же певица признается, что настолько искренние признания в любви она слышала только в свой адрес или отца Таисии.
Под смешным видеороликом Пелагея написала, что у музыканта Паши и ее дочери очень много общего. Например, они оба задействованы в творчестве группы. Плюс ко всему, Таисия теперь соседка по даче любимого гитариста. Но, к сожалению, режимы малышки и музыканта совсем не совпадают. В то время, как Таисия веселится, гитариста никогда нет рядом.
Девочка родилась в 2017 году в браке Пелагеи с Иваном Телегиным – выдающимся хоккеистом. Певицу так сильно захлестнул роман со спортсменом, что она даже взяла его фамилию. Несмотря на то, что родная мать певицы подшучивала над ней и говорила, что теперь ее именем и фамилией можно назвать мультипликационного героя – "Пелагея Телегина".
Уже в 2019 году певица публично заявила, что подает на развод и больше не собирается терпеть измены мужа. Чуть позже в Интернете появились фотографии новой возлюбленной хоккеиста – Марии Гончар. Пелагея старается сохранить хорошие отношения с бывшим мужем и идет на любые компромиссы, чтобы никаким образом не задействовать маленькую Таисию в бракоразводном процессе.
Напомним, что официально заявление было подано только в конце мая 2020 года. Бывшим возлюбленным предстоит мирно урегулировать спор о ежемесячных выплатах алиментов несовершеннолетней дочке. Если стороны не договорятся об определенной сумме, то Пелагея будет вынуждена получать те выплаты, которые установит закон.
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