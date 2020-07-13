Что случилось с певицей из "Фабрики звезд" Вержак после проекта

Первый канал показывает старые выпуски нашумевшего проекта "Фабрика звезд". Народ вспоминает его участников и оценивает их успехи. Многие стали знаменитыми, их имена известны всей стране. А вот Аксинья Вержак, принявшая участие в пятом сезоне шоу, так и не узнала, что такое слава.

прочитано 26234 раза