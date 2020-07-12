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Елизавета Боярская решила нестандартно отметить 10-ю годовщину свадьбы с мужем

Елизавета Боярская решила нестандартно отметить 10-ю годовщину свадьбы с мужем

Елизавета Боярская. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
В июле семья Елизаветы Боярской и Максима Матвеева отпразднует десятую свадебную годовщину. Актриса рассказала, что уже очень давно хотела поехать путешествовать по России, но как-то не выдавалось повода. Круглая дата стала отличным стимулом посмотреть карельские красоты и прикоснуться к естественной природе родины.
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Молодые люди надеялись, что смогут улететь немного дальше в честь первого юбилея. Но из-за закрытых границ у звездной пары больше нет возможности собраться с друзьями на зарубежных курортах, поэтому Елизавета Боярская вместе со своим мужем нашли прекрасную альтернативу. Актриса сообщила, что совсем скоро они отправятся в Карелию.

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 Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

 Максим Александрович Матвеев

Максим Александрович Матвеев актер

К сожалению, в этот знаменательный день глава семейства – Максим Матвеев уедет в другой город по работе, поэтому паре придется поздравлять друг друга исключительно по телефону. Но зато после нескольких дней разлуки, супруги окажутся в сказочной части России.

"Всего два-три часа от нашей дачи, и мы окажемся в безумной красоте. В целом у нас с Максимом всегда были гармоничные отношения. Но я все равно убеждена, что даже самый идеальный брак – это большой труд, где важно думать не только о себе, но и о своем партнере", – откровенно заявила актриса.

По слова Елизаветы, период самоизоляции благоприятно повлиял на атмосферу в их семье. У творческих родителей появилось больше возможностей проводить время вместе с детьми и принимать участие в их развитии. Почти два месяца семья Боярской и Матвеева была неразлучна. Актеры вместе с двумя детьми стойко выдержали все карантинные меры в своей квартире в Санкт-Петербурге.

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Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)

Повезло, что апартаменты были совсем новые, и у Елизаветы вместе со всеми членами семьи хватало забот, связанных с ремонтом и обстановкой жилой площади. Боярская заверила, что им пришлось прикрепить график на холодильник, чтобы она и Максим не забывали о своих обязанностях: кто следит за сыновьями, а кто заносит очередной новый стул на кухню.

Автор: 12 июля 2020, 14:32 Источник: Журнал "Антенна" ✓ Надежный источник

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