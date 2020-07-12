Елизавета Боярская решила нестандартно отметить 10-ю годовщину свадьбы с мужем

Молодые люди надеялись, что смогут улететь немного дальше в честь первого юбилея. Но из-за закрытых границ у звездной пары больше нет возможности собраться с друзьями на зарубежных курортах, поэтому Елизавета Боярская вместе со своим мужем нашли прекрасную альтернативу. Актриса сообщила, что совсем скоро они отправятся в Карелию.
К сожалению, в этот знаменательный день глава семейства – Максим Матвеев уедет в другой город по работе, поэтому паре придется поздравлять друг друга исключительно по телефону. Но зато после нескольких дней разлуки, супруги окажутся в сказочной части России.
"Всего два-три часа от нашей дачи, и мы окажемся в безумной красоте. В целом у нас с Максимом всегда были гармоничные отношения. Но я все равно убеждена, что даже самый идеальный брак – это большой труд, где важно думать не только о себе, но и о своем партнере", – откровенно заявила актриса.
По слова Елизаветы, период самоизоляции благоприятно повлиял на атмосферу в их семье. У творческих родителей появилось больше возможностей проводить время вместе с детьми и принимать участие в их развитии. Почти два месяца семья Боярской и Матвеева была неразлучна. Актеры вместе с двумя детьми стойко выдержали все карантинные меры в своей квартире в Санкт-Петербурге.
Повезло, что апартаменты были совсем новые, и у Елизаветы вместе со всеми членами семьи хватало забот, связанных с ремонтом и обстановкой жилой площади. Боярская заверила, что им пришлось прикрепить график на холодильник, чтобы она и Максим не забывали о своих обязанностях: кто следит за сыновьями, а кто заносит очередной новый стул на кухню.
Популярные темы форума
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Девушка весит 89 кг
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
важно ли женщине быть умной?
Нянька шпилится с афганцем
меня с детства не замечают
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Рай был в начале человеческой истории. По ее окончании будет не только рай, но и ад? Они существуют?