"Это все бред!": адвокат Пелагеи уличил во лжи Ивана Телегина

Личный юрист Пелагеи публично прокомментировал все слухи, связанные с разводом его звездной клиентки. По словам Филиппа Рябченко, певица никогда не ограничивала своего мужа в общении с наследницей и была только за их тесный контакт. Пелагея уверяет, что Иван Телегин сам отказался от их дочери.

Со стороны казалось, что у пары все прекрасно. Пелагея светилась от счастья в компании шикарного мужа спортсмена, еще успевала на концертах выступать и продюсированием собственной группы заниматься. Но со временем мужчина и женщина поняли, что их брак распадается и нужно поскорее сбегать с этого тонущего корабля пока еще не поздно.

Пелагея была уверена, что их развод пройдет быстро и безболезненно. По словам певицы, она даже не могла ожидать такого исхода событий, ведь девушка верила в благие намерения своего супруга. Оказалось, что Ивана Телегина совершенно не заботили дружеские отношения с бывшей женой, именно поэтому хоккеист первым подал иск на раздел совместно нажитого имущества. Теперь спортсмен требует отдать ему часть тех вещей, в которые он даже и рубля не вложил.

Несколько дней назад Иван Телегин публично заявил, что Пелагея запрещает ему общаться с ребенком, которого он продолжает содержать. Адвокат певицы полностью опроверг данные слова и впервые дал полный комментарий, касательно развода его подопечной и хоккеиста.

"Никогда не было запрета, его и сейчас нет. Пелагея хочет, чтобы дочка общалась с папой. Телегин до этого не желал, не проявлял интереса с 25 января. Пелагея знает, что Иван не соблюдал режим, и опасалась вируса. Но она предложила пообщаться с дочкой по фейстайм, однако папа просто пропал", – рассказал Филипп Рябченко.

Более того, адвокат добавил, что все речи Телегина, связанные с его полноценным обеспечением их общего ребенка – еще одна ложь. У семьи есть на руках факты, подтверждающие то, что все это время дочку полностью содержит Пелагея, без участия отца. За весь год Телегин встречался с Таисией несколько раз, коротко, всегда приезжал с третьими лицами, чтобы сфотографировать встречу.

Напомним, что Пелагея действительно планировала мирно оформить развод, надеясь на адекватное восприятие ситуации мужем. По иронии судьбы, получилось все с точностью да наоборот. Адвокат певицы отметил, что исполнительница год не подавала на алименты, а в ответ на железное терпение получила иск на раздел квартиры, в которой живет с дочерью.