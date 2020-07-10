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Согдиана отказалась оплачивать кредит после атаки коллекторов

Согдиана отказалась оплачивать кредит после атаки коллекторов

Согдиана. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Согдиана стала жертвой мошенников. Кто-то оформил кредит на имя артистки.
прочитано 25679 раз

Согдиана не подозревала о кредите, пока ей не начали звонить коллекторы. Они требовали, чтобы певица погасила задолженность. Знаменитость же отказалась что-либо выплачивать и решила выяснить, как она обзавелась микрозаймом.

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По словам певицы, злоумышленники где-то нашли копию ее паспорта. Согдиана удивляется, на каком основании могут оформить кредит через интернет, ведь для этой процедуры нужно личное присутствие. Несмотря на то, что сумма небольшая, для артистки это стало настоящей головной болью.

Согдиана согласилась, что в таком случае нужно обращаться за помощью к адвокатам, которые смогут разрешить этот вопрос. Но тогда все равно придется тратить время и деньги, отметила она. "Защитить себя от такого практически невозможно", – сказала певица.

Напомним, что в этом году еще одна знаменитость стала жертвой мошенников. В феврале звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер установила сомнительное мобильное приложение, с помощью которого злоумышленники смогли завладеть денежными средствами актрисы. На помощь девушке пришли сотрудники банка.

Автор: 10 июля 2020, 15:33 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Согдиана пустилась в пляс на премии

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