Развод и судебные тяжбы: звезду шоу "Фабрика звезд" ждут потрясения в личной жизни

Выпускница телепроекта "Фабрика звезд-6" сама от природы наделена мужским характером и складом ума, из-за чего мужчинам рядом с ней очень сложно. Они уходят от известной певицы. И вполне возможно, что так будет всю ее жизнь.
Астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев определил по астрологической карте артистки, что в новом году ее могут настигнуть новые неудачи в личной жизни и новый развод, а причина как раз кроется в жестком и властном характере хрупкой, на первый взгляд, девушки. Без волевой закалки в шоу-бизнесе делать нечего, Согдиана это прекрасно понимает. Не все коллеги по цеху согласны мириться с ее успехами на сцене и будут продолжать вставлять ей палки в колеса, что приведет в конечном итоге к судебным разбирательствам.
"Согдиана очень яркая и трудолюбивая артистка и все предстоящие трудности в жизни она непременно преодолеет, хоть и будет очень сложно", – добавил Ермолаев.
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