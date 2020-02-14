"Уплыли" денежки: звезду "Реальных пацанов" обобрали мошенники

По словам артистки, ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка, клиентом которого она является. Человек на том конце провода сообщил знаменитости, что ее счета заблокированы, дескать, они заметили подозрительные финансовые операции.
Также злоумышленники прислали звезде сериала "Реальные пацаны" сообщение с номера очень похожего на номер банка и посоветовали проверить мобильное устройство на наличие вирусов. Второпях Зоя скачала программу, которую ей прислали якобы сотрудники финансовой организации.
Загруженное приложение полностью завладело смартфоном Бербер. Артистка пыталась отключить его, однако ничего не получалось. Единственное, что смогла предпринять звезда "Реальных пацанов" – это сделать несколько скриншотов экрана и запечатлеть данные владельцев счетов, на которые "уплывали" ее средства.
"В связи с огромной занятостью, съемками и бессонной головой, меня поймали в самый "удачный" для них момент", – написала Зоя Беребер в личном "Инстаграм".
Знаменитость уже обратилась в службу безопасности банка и собирается в полицию. По словам звезды сериала "Реальные пацаны", ее 14 февраля пройдет не очень романтично. "В общем, мне сегодня предстоит подписать много "валентинок", – посетовала знаменитость.
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