"Это кошмарные люди": популярную актрису атаковали мошенники

"Это кошмарные люди. Интересно, что они стали очень агрессивными и грубыми", – говорит об аферистах участница шоу "Однажды в России". Юлия просто положила трубку, но они перезвонили и начали кричать на звезду: мол, какое она имела право так поступать. Топольницкая осталась с деньгами, но вместе с этим пострадала от "наезда и хамства".
Актриса дала наставление подписчикам, в котором
говорится, что сотрудники банков и госструктур не будут спрашивать номера банковских карт, коды из СМС, логины и
пароли. Если человек просит назвать эти и другие данные – он мошенник.
Напомним, что в последнее время от подобных аферистов пострадали и другие звезды. На днях телеведущей Лере Кудрявцевой позвонили якобы из банка. Злоумышленники сообщили, что была произведена попытка входа в личный кабинет с другого устройства. Звезда сказала, что многим ее знакомым поступали такие звонки с целью украсть средства с карты.
Артист Игорь Ясулович тоже стал жертвой мошенников. Ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда России. Она сообщила, что актеру положена президентская выплата, а затем попросила предоставить данные банковской карты, чтобы перевести деньги.
Преподаватель ГИТИСа не заметил подвоха и назвал все данные. Позже с его счета списали более 300 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело, преступница пока не найдена.
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