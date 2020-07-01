Тодоренко винит себя за разлуку с сыном

Регина Тодоренко поделилась в личном блоге переживаниями по поводу предстоящей командировки. Это будет первое расставание с сыном за два года.

Телеведущая старается во всем быть идеальной – в работе, в личной жизни и в нелегком деле материнства. Она называет себя "сумасшедшей мамулей", которая постоянно переживает за ребенка и боится оставить его без внимания.

Три месяца самоизоляции артистка провела дома с мужем и сыном. Теперь, когда ограничения постепенно снимают, ей предстоит вернуться к работе. Регина Тодоренко сообщила, что скоро отправится в первую поездку без ребенка. Телеведущая сильно переживает из-за предстоящей командировки, ведь ей нужно будет покинуть Мишу на целых три дня.

Знаменитость не боится оставлять мальчика с папой. Она уверена, что Влад Топалов прекрасно справится с ребенком и один. Однако Регина Тодоренко испытывает постоянное чувство вины перед сыном: вдруг он будет звать маму, а та за сотни километров – это же какой стресс для него!

Также телеведущая не хочет пропускать ни единого этапа развития Миши. Вдруг за время ее отсутствия он выучит новое слово или фразу? Обидно будет, если в этот момент рядом будет лишь папа.

Артистка спросила совета у подписчиков, которые уже столкнулись с подобной проблемой. Народ в комментариях порекомендовал расслабиться, ведь рано или поздно Регине Тодоренко придется отпустить сына от себя.