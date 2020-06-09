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"Довели! Сгубили! Замучили!": Джигарханян взорвался после слов Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Армен Джигарханян снова в больнице. Его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская так разволновалась, узнав эту новость, что ей стало плохо с сердцем. Однако в ее искренность совсем не верит пасынок легендарного актера.
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"Сколько раз за прошедшие с их развода два года она плевала Армену Борисовичу в спину: и обзывала, и проклинала, и на всю страну заявляла, что "не появится даже на его похоронах"? И вот очередной приступ примитивного лицемерия!" – заявил Степан Джигарханян.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Он сообщил, что якобы на самом деле происходит с актером. Степан рассказал, что общался с отцом несколько дней назад по телефону. "Армену Борисовичу проводят поддерживающую терапию, проверяют сердце, легкие, почки. Все у него в порядке. Скорее всего, в конце недели его выпишут", – оптимистично объявил пасынок актера.

Однако Степан убежден, что кое-кто ждет куда более печального конца. "Нетрудно представить, сколько дерьма, ушатов грязи и лжи обрушится на мою маму и всех истинных друзей Армена Борисовича. Будут кричать: "Довели! Сгубили! Замучили!" Поди, давно черновики заготовили, но всякий раз – облом", – злорадно сказал Степан.

Мужчина с критикой обрушился на бывшую жену его отца, киевскую пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую: "Когда-то в эфире я назвал Виталину в лицо "персонажем с пограничной психикой". После думал: "Не слишком ли резко?" Теперь убедился – мягковато получилось..."

Степан Джигарханян убежден, что Виталина пиарится на всем, чем может, в том числе, и на негативных новостях. "Теперь это ее амплуа и единственный способ удержаться в публичном пространстве. Раздуть, разжечь, спровоцировать грязную возню в медиа – привычный для нее прием", – заключил Степан.

Автор: 9 июня 2020, 16:46 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Нормально назвал. У нее шизофрения, а если кто сомневается вызовите психиатра прямо в студию. Только настоящего не купленного программой.
1

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