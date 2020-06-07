Постоянный стресс довел Любовь Успенскую

Народная артистка всегда была эталоном красоты и идеалом женственности для многих поклонников. Но за время карантина вес Успенской значительно увеличился. Любовь призналась, что набрала пять килограмм, потому что постоянно находится дома и позволяет себе есть все, что захочется.
Сейчас королева шансона уверяет, что ничего не делает для поддержания фигуры, а только усугубляет ситуацию.
На самом деле Успенскую больше беспокоит постоянная бессонница, чем заметные изменения в фигуре. Певице никак не удается выспаться, а засыпает она только под утро. Любовь призналась, что не может заснуть в тишине, поэтому в ее комнате постоянно работает телевизор до трех-четырех утра. В семь часов утра артистка снова просыпается и включает федеральные каналы.
"Как идет, так и идет. Недавно в 11 дня легла спать ", – констатирует артистка.
По словам певицы, на карантине она в очередной раз убедилась, что равнодушна к спиртным напиткам. Успенская позволяет себе алкоголь исключительно по праздникам и в небольшом количестве. Любовь уверяет, что без крепких напитков ее жизнь стала только лучше, несмотря на то, что ей не всегда удается раскрыться в компании без "допинга".
Отметим, что королева шансона живет одна. После расставания с мужем Александром Плаксиным звезда до сих пор находится в одиночестве. Успенская уже и забыла, как выглядят настоящие мужчины, готовые добиваться внимания женщины.
Многие поклонники обвиняют родную дочь певицы в проблемах со здоровьем Людмилы. Напомним, что конфликт с Татьяной Плаксиной разразился после выхода программы "Звезды сошлись". 30-летняя наследница знаменитости призналась, что родная мать запирала дверь на ключ и начинала душить девочку. Татьяна уже два месяца живет у своего отца в Америке и не намерена возвращаться к Успенской. Дочь королевы шансона пошла по творческому пути: она пишет картины и устраивает аукционы.
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