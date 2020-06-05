Борис Грачевский сожалеет из-за смерти Михаила Кокшенова

Режиссер Борис Грачевский выразил сожаление в связи со смертью актера Михаила Кокшенова. Звезда кино скончалась 5 июня 2020 года.

По словам Грачевского, Кокшенов всегда с удовольствием работал в "Ералаше". Чтобы не происходило, актер соглашался сотрудничать.

В "Ералаше", как отметил режиссер, Михаил Кокшенов занял место Савелия Крамарова, скончавшегося 6 июня 1995 года. Михаил исполнил много ярких ролей. Он был синонимом успеха.

Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" подчеркнул, что Михаил Кокшенов был любим зрителями, детьми. "И все смеялись всегда с удовольствием", – добавил режиссер.

Огромную популярность Михаилу Кокшенову, по мнению Бориса Грачевского, подарил Леонид Гайдай. В 80-х кинематографист снял актера в картине "Спортлото-82". Роль в ленте сделала артиста популярным. В те годы Борис и Михаил тесно сотрудничали. Худрук "Ералаша" видел, как сильно народ любит актера.

Со временем Кокшенов ушел в тень. О нем уже не говорили так много, тем не менее, он продолжал блистать в кадре. Грачевский признался, что в последние годы с актером не общался. Знал, что тот сильно болел после перенесенного инсульта.