Борис Грачевский сожалеет из-за смерти Михаила Кокшенова

По словам Грачевского, Кокшенов всегда с удовольствием работал в "Ералаше". Чтобы не происходило, актер соглашался сотрудничать.
В "Ералаше", как отметил режиссер, Михаил Кокшенов занял место Савелия Крамарова, скончавшегося 6 июня 1995 года. Михаил исполнил много ярких ролей. Он был синонимом успеха.
Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" подчеркнул, что Михаил Кокшенов был любим зрителями, детьми. "И все смеялись всегда с удовольствием", – добавил режиссер.
Огромную популярность Михаилу Кокшенову, по мнению Бориса Грачевского, подарил Леонид Гайдай. В 80-х кинематографист снял актера в картине "Спортлото-82". Роль в ленте сделала артиста популярным. В те годы Борис и Михаил тесно сотрудничали. Худрук "Ералаша" видел, как сильно народ любит актера.
Со временем Кокшенов ушел в тень. О нем уже не говорили так много, тем не менее, он продолжал блистать в кадре. Грачевский признался, что в последние годы с актером не общался. Знал, что тот сильно болел после перенесенного инсульта.
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