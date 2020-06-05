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"Это неожиданно": Чурикова убита чудовищной трагедией

Инна Чурикова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известие о смерти актера Михаила Кокшенова стало громом среди ясного неба. Скорбят и поклонники, и коллеги по цеху.
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Новость о кончине Михаила Кокшенова больно ударила по артистке Инне Чуриковой. Актриса узнала о случившемся от журналистов.

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Смерть Кокшенова стала для знаменитости полной неожиданностью, о чем Инна Михайловна поведала телеканалу "360". Чурикова отметила, что опечалена трагическим событием. Несмотря на то, что актрису с Кокшеновым кроме работы ничего не связывало, она выразила соболезнования родным усопшего, пишет НСН.

Чурикова добавила, что Михаил Кокшенов стоял особняком среди всех представителей актерского цеха. По ее словам, Михаила Михайловича отличал перманентный оптимизм, который вдохновлял его поклонников и коллег по цеху.

Чурикова заверила, что память о Кокшенове останется в сердцах людей. При этом актриса известию о смерти звезды фильма "Ширли-мырли" крайне удивлена, поскольку считала актера сильной личностью, который должен был пережить своих современников.

Напомним, что культовый отечественный актер Михаил Кокшенов скончался 5 июня 2020 года. Артисту было 83 года.

Автор: 5 июня 2020, 16:19 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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