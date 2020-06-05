Трешка в центре Москвы: экс-супруга продает квартиру Григорьева-Апполонова

Бывшая жена участника группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова решила распорядиться имуществом певца. Экс-возлюбленная продает его квартиру за 26 миллионов рублей.

В прошлом году Марина Банкова рассталась с Андреем Григорьевым-Апполоновым. Теперь она состоит в отношениях с баскетболистом Андреем Зубковым. В начале этого года Марина родила от нового возлюбленного сына и переехала в Санкт-Петербург.

Кажется, кризис затронул и Банкову, ведь она решилась на продажу квартиры, в которой раньше жил Григорьев-Апполонов. Вероятно, после развода Андрей оставил жилье своим детям.

26 миллионов – не фиксированная стоимость недвижимости, которая находится недалеко от станции метро "Краснопресненская". В объявлении отмечается, что возможен торг. Квартира трехкомнатная, но она относительно небольшая – всего 86 квадратных метров.

Жилье располагается в сталинском доме. В квартире высокие потолки, объединены кухня и гостиная, просторная спальная комната, есть гардеробная и два санузла. Ремонт делали десять лет назад. В объявлении сообщается, что квартира подойдет для любителей спокойных районов.

Марина Банкова и Андрей Григорьев-Апполонов остались друзьями. Однако друзья певца рассказывали, что рыжий из "Иванушек" тяжело переживал развод и переезд наследников в Северную столицу.