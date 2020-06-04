Карантин разрушил одну из самых крепких пар в Голливуде

Голливудская актриса Джулия Робертс съехала от своего супруга Дэнни Модера. Поклонники гадают – что это, карантинные меры в период эпидемии коронавируса, или конец счастливого брака, который продлился 18 лет?

Если верить таблоидам, Джулия и Дэнни находятся на грани развода. До сих пор пара считалась одной из самых крепких в Голливуде. Актриса и кинематографист воспитывают троих детей.

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Ни Дэнни, ни Джулия больше не делятся совместными фотографиями или видео в соцсетях, что лишь подогрело слухи об их расставании. Даже в День матери знаменитости ничего не опубликовали в своих пабликах, хотя всегда это было доброй традицией. Более того, последней семейной фотографии в Instagram-аккаунте Дэнни Модера больше года. Известно, что они не проводят карантин в их общем семейном гнездышке. Судя по всему, развод действительно не за горами.

Источник, близкий паре, заявил СМИ, что Джулия Робертс переехала на виллу в Таос (штат Нью-Мексико), в то время как Дэнни остался в их доме в Малибу с детьми. Когда Лос-Анджелес закрыли на карантин, пара, как и все, застряла в доме и была вынуждена проводить все время вместе. Напряжение росло, и без возможности выпустить пар на пробежке или во время занятия серфингом, вероятно, привело к размолвкам.

Слухи о том, что оба находятся на грани развода, не новы. На данный момент известно, что иска в суд на развод не поступало, так что только время покажет, есть ли правда в истории.