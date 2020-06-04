"Бабуля": седую неухоженную Бондарчук страшно скрючило

Телеведущей, модели и светской львице Светлане Бондарчук идет 52-й год. Но если прежде она была красоткой, от которой глаз не отвести, то сегодня, очевидно, время перестало ее щадить. Поклонники ее просто не узнали, когда увидели без макияжа и с отросшими непокрашенными волосами.

прочитано 1282 раза