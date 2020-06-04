"Бабуля": седую неухоженную Бондарчук страшно скрючило

Почти три месяца самоизоляции не лучшим образом сказались на внешности Светланы Бондарчук. Оказалось, что она почти вся седая, хотя прежде успешно камуфлировала это. Сейчас же, пока салоны красоты в Москве закрыты, привести голову в порядок решительно негде при всем желании. И возраст стал отчетливо проявляться...
Но Светлана вовсе не стесняется появиться перед публикой неухоженной. Возможно, тем самым она мотивирует простых людей – мол, смотрите, не только вам трудно, но и богатые тоже плачут. Вероятно, так и надо – хотя бы иногда быть не гламурной дивой, а простым человеком.
Седина Бондарчук, конечно, многих удивила. "Бабуля", "Шапокляк", – комментируют люди. Они ее просто не узнали! Другие же удивились пластичности, которую Светлана сохраняет даже в предпенсионном возрасте. Она серьезно занимается йогой и такие кульбиты выделывает, что остается только ахать. Запросто, например, может стоять на одной руке. "Какая прелесть!", "Умничка", "Круто!" – делают люди комплименты Светлане.
Напомним, Максим Галкин, который тоже страдал от неухоженности головы, наконец-то подстригся – в Московской области парикмахерские уже открылись. Даст бог, и на улице Светланы Бондарчук будет праздник.
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