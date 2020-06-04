Жигунов поделился наболевшим: В страшном сне не мог себе представить

Сергей Жигунов, как и прочие, находится в режиме самоизоляции. Артисту приходится решать множество вопросов. Поставленный в такие узкие рамки продюсер взвыл.

Не все знают, что Сергей Жигунов не только актер, но и продюсер. Причем производством фильмов он занимается довольно давно. По какой-то причине эта его деятельность не так была интересна журналистам, как подробности частной жизни, однако в связи с разговорами о романе с некоей журналисткой Викторией Ворожбит, которая, по мнению фанатов, поразительно похожа на его бывшую любовницу Анастасию Заворотнюк, репортеры обратили внимание и на работу Сергея Жигунова.

К тому же, тут не обошлось без скандала. Говорят, будто ради нового проекта продюсер взял многомиллионный кредит, однако не смог вовремя его погасить, в результате чего почти все имущество Сергея Жигунова пошло с молотка. Впоследствии сам продюсер утверждал, что его работа сопряжена с риском, поэтому к потерям и неудачам он относится спокойно.

Впрочем, и терпение Сергея Жигунова все же может подойти к концу, особенно в условиях режима самоизоляции, который ввели в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции.

"В страшном сне не мог себе представить, что я буду монтировать картину по телефону. Редактор в Москве, монтажер на даче, я где-то посередине с НТВ-шными папарацци, висящими на заборе", – пожаловался Сергей Жигунов.

Оказывается, речь идет о фильме "Горюнов-2", главную роль в котором сыграл популярный актер Максим Аверин. "Скорей бы все это кончилось, хочу на родной, закрытый на замок Мосфильм, хочу привычно бить монтажера свернутым в трубочку сценарием по спине. Дайте мне нормально работать", – взвыл доведенный продюсер.

Кстати, в комментариях Сергей Жигунов отметил, что в новом сезоне героини Екатерины Климовой не будет.