"Папина дочка уже не та": Лиза Арзамасова разлеглась в одном купальнике

Ярые фанаты актрисы уверены, что Лиза Арзамасова не только прекрасно справилась с ролью круглой отличницы в комедийном сериале на телеканале СТС, но и сыграла множество серьезных и драматических ролей. Но несмотря на это, многие поклонники актрисы не привыкли видеть ее в различных амплуа.

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