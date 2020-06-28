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Шоу-бизнес

"Папина дочка уже не та": Лиза Арзамасова разлеглась в одном купальнике

Елизавета Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ярые фанаты актрисы уверены, что Лиза Арзамасова не только прекрасно справилась с ролью круглой отличницы в комедийном сериале на телеканале СТС, но и сыграла множество серьезных и драматических ролей. Но несмотря на это, многие поклонники актрисы не привыкли видеть ее в различных амплуа.
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Из-за сериала "Папины дочки" на Лизу Арзамасову был прилеплен ярлык: у большинства телезрителей актриса до сих пор ассоциируется со скромным образом Галины Сергеевны. Именно поэтому многие пользователи Инстаграма пока не научились спокойно реагировать на смелые фотографии Арзамасовой.

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На этот раз поводом для обсуждения стал очередной кадр в профиле Елизаветы. Актриса решила удивить поклонников откровенной фотографией на ночном пляже. На снимке девушка предстала в одном лишь купальнике со змеиным принтом. Дополнили обольстительный образ Арзамасовой собранные в пучок волосы и яркий макияж.

Подобного рода фотографии в личном блоге актрисы продолжают собирать тысячи комментариев. Кто-то отмечает, что у девушки прекрасная фигура и противозаконно такую красоту скрывать от аудитории. Другая же половина подписчиков уверена, что Лизе Арзамасовой совершенно не подходят такие раскованные образы.

"Папина дочка уже совсем не та. Это что за отличница легкого поведения?", – подшутили над артисткой пользователи социальной сети.

Сама же актриса несколько дней назад опубликовала пост, в котором объяснила, что не собирается следовать чьим-то советам и указаниям. Елизавета рассказала, что долгое время боролась с различными комплексами и даже представить себе не могла, что когда-то сможет выкладывать фотографии в нижнем белье или купальнике на всеобщее обозрение.

По словам Лизы Арзамасовой, ей кажется ужасно странным, что не у всех людей включается здравый смысл, в то время, как бред моралистов-теоретиков все еще присутствует в нашем мире.

Автор: 28 июня 2020, 08:01 Источник: Инстаграм Лизы Арзамасовой ✓ Надежный источник

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