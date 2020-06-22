Друг Петросяна попал в передрягу: Крови выпито много

Друг юмориста Евгения Петросяна попал в передрягу. Артиста Александра Морозова атаковали коллекторы.

Пандемия коронавируса сильно ударила по благосостоянию знаменитости. Из-за отсутствия гастролей Морозов лишился основного дохода и теперь не может платить кредит за квартиру. Артист попросил банк дать ему ипотечные каникулы, но процесс рассмотрения дела затянулся.

С недавнего времени другу Петросяна стали регулярно названивать коллекторы. Неизвестные грозились обратиться в суд и отнять у артиста квартиру. Морозов признался, что не может погасить долги. Юморист вынужден жить на пенсию 82-летней матери.

После того как в СМИ осветили эту проблему, на связь с юмористом вышли сотрудники банка. Они пообещали дать Морозову "каникулы", несмотря на задолженности. Знаменитость надеется, что сможет выплатить всю сумму, как только выйдет на работу,

В эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ друг Евгения Петросяна "поблагодарил" коллекторов. По словам артиста, угрозы злоумышленников сделали его более закаленным. "Нервов потрачено много, крови выпито слишком много", – с иронией отметил Морозов.