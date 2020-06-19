Молодая жена Петросяна похвасталась альбомом воспоминаний: Мне есть, чем полюбоваться

Девушка обожает путешествовать и считает себя страстным фотолюбителем. Она с удовольствием ведет блог в "Инстаграм" и привозит из поездок сотни снимков. Чтобы не потерять в ворохе кадров лучшие, Татьяна Брухунова решила сделать специальную книгу. На обложку она поместила фото Евгения Петросяна с фотоаппаратом и лаконичную надпись "Memories".
Девушка уверена, чтобы не исчезло "тепло рук и воспоминаний", необходимо обязательно создавать подобные сборники. Помощница юмориста показала поклонникам, какие именно кадры вошли в альбом.
Среди карточек оказались моменты, снятые во время путешествий в Барселону и Арабские Эмираты. Это подтверждает тот факт, что Татьяна Брухунова была верной спутницей Евгения Петросяна во всех путешествиях за последний год.
Супруга комика заявила, что в восторге от фотокниги. "Мне есть, что вспоминать и чем любоваться", – говорит она. Также блогер посоветовала подписчикам следовать ее примеру и обязательно печатать снимки. Девушка уверена, что ни один цифровой носитель не заменит счастья от перелистывания шершавой бумаги с памятными кадрами.
Напомним, слухи о том, что Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко из-за увлечения молодой помощницей, появились еще пару лет назад. Пара никак не афишировала свои отношения, однако постепенно стало понятно, что они живут вместе.
По сообщениям некоторых СМИ, влюбленные поженились в конце прошлого года, а весной комик впервые подтвердил, что Татьяна ему не просто соседка. Он опубликовал в инстаграм-профиле кадр с девушкой, который подписал "Family look (семейный образ. – Прим. ред.)".
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