Дочь Ивана Урганта сравнили с Ким Кардашьян

Дочь знаменитого телеведущего Ивана Урганта снова стала объектом для обсуждений. Каждый ее снимок с избранником-афроамериканцем не проходит мимо поклонников.

Не так давно дочь Ивана Урганта показала своего избранника – темнокожего красавца из США. Для россиян такой выбор является необычным, поэтому последовала бурная реакция на отношения девушки. Эрика не берет во внимание колкости от подписчиков и наслаждается обществом любимого человека, время от времени публикуя страстные фотографии с возлюбленным.



Накануне Эрика Кикнадзе выложила целую серию снимков, где она запечатлена с избранником. На них видно, что девушка собственнически обнимает афроамериканца. На одном снимке она надменно смотрит в объектив фотокамеры, на других – кривляется и дурачится.

Поклонники отметили, что возлюбленные очень хорошо смотрятся вместе. "Вы такая прекрасная, эстетичная, многогранная", "Красивая пара!", "Очень стильные!", – написали подписчики. Один из фолловеров сравнил Эрику и ее избранника с Ким Кардашьян и Канье Уэстом, вероятно, намекая на то, что эта знаменитая пара тоже состоит союза "белой" женщины и темнокожего мужчины.

Напонмим, недавно дочь Ивана Урганта заметили на митинге в США. Пользователи Сети раскритиковали Эрику за участие в движении Black Lives Matter.