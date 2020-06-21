Дочь Ивана Урганта сравнили с Ким Кардашьян

Не так давно дочь Ивана Урганта показала своего избранника – темнокожего красавца из США. Для россиян такой выбор является необычным, поэтому последовала бурная реакция на отношения девушки. Эрика не берет во внимание колкости от подписчиков и наслаждается обществом любимого человека, время от времени публикуя страстные фотографии с возлюбленным.
Накануне Эрика Кикнадзе выложила целую серию снимков, где она запечатлена с избранником. На них видно, что девушка собственнически обнимает афроамериканца. На одном снимке она надменно смотрит в объектив фотокамеры, на других – кривляется и дурачится.
Поклонники отметили, что возлюбленные очень хорошо смотрятся вместе. "Вы такая прекрасная, эстетичная, многогранная", "Красивая пара!", "Очень стильные!", – написали подписчики. Один из фолловеров сравнил Эрику и ее избранника с Ким Кардашьян и Канье Уэстом, вероятно, намекая на то, что эта знаменитая пара тоже состоит союза "белой" женщины и темнокожего мужчины.
Напонмим, недавно дочь Ивана Урганта заметили на митинге в США. Пользователи Сети раскритиковали Эрику за участие в движении Black Lives Matter.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Ефремов - наркоман!!!
Жила с мужем и его проституткой
Хочу работать
Вот и открылась правда!