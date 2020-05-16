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Ургант шокировал снимком не по годам взрослой дочери

Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В пятницу средней дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет. Отец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок подросшей наследницы.
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Мужчина признался малышке в любви. На фотографии изображена девочка в теплой темной куртке и шапке. Она лукаво смотрит в кадр на фоне заката.

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Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Пользователи Сети были удивлены тем, как взросло выглядит Нина. Не все поверили, что перед ними. "12? Да тут лицо с обложки Женские секреты ... точно 23 🤗😀 вот дети последнее десятилетие особенно быстро растут (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На фото все 19", "В 12 теперь так выглядят?", "Не понял, ей 12 лет?? А на вид 20", – высказались фолловеры.

Многие попытались угадать, в кого же пошла Нина. "Красавица, на маму вашу похожа", "Папина дочка!", "Копия папы. Не хватает только усов", "Похожа на папу сильно и немного на бабушку, папину маму", – считают поклонники.

Стоит отметить, что Иван Ургант и его жена Наталья очень напоминают друг друга внешне. Некоторые даже принимают пару за брата с сестрой. Для обоих этот брак стал вторым. От первого союза у женщины есть сын Нико и дочь Эрика, которых артист воспитывает как родных. Также у Ивана и Натальи подрастают двое общих детей – 12-летняя Нина и четырехлетняя Валерия.

Автор: 16 мая 2020, 06:07 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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