Ургант шокировал снимком не по годам взрослой дочери

В пятницу средней дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет. Отец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок подросшей наследницы.

Мужчина признался малышке в любви. На фотографии изображена девочка в теплой темной куртке и шапке. Она лукаво смотрит в кадр на фоне заката.

Пользователи Сети были удивлены тем, как взросло выглядит Нина. Не все поверили, что перед ними. "12? Да тут лицо с обложки Женские секреты ... точно 23 🤗😀 вот дети последнее десятилетие особенно быстро растут (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На фото все 19", "В 12 теперь так выглядят?", "Не понял, ей 12 лет?? А на вид 20", – высказались фолловеры.

Многие попытались угадать, в кого же пошла Нина. "Красавица, на маму вашу похожа", "Папина дочка!", "Копия папы. Не хватает только усов", "Похожа на папу сильно и немного на бабушку, папину маму", – считают поклонники.

Стоит отметить, что Иван Ургант и его жена Наталья очень напоминают друг друга внешне. Некоторые даже принимают пару за брата с сестрой. Для обоих этот брак стал вторым. От первого союза у женщины есть сын Нико и дочь Эрика, которых артист воспитывает как родных. Также у Ивана и Натальи подрастают двое общих детей – 12-летняя Нина и четырехлетняя Валерия.