Уставшая от внимания прессы Боярская отказалась показывать сыновей: Покушение на детство

Елизавета Боярская в беседе с коллегой призналась, почему не спешит показывать своих детей в соцсетях. Артистка нечасто публикует семейные кадры, с сыновьями – и того реже.

Как выяснилось, столь принципиальная позиция сформировалась из-за собственного неудачного опыта. Звезда объяснила, что росла в семье, где родители были медийными персонами. Лиза и ее брат Сережа постоянно находились под пристальным прицелом телекамер и часто общались с журналистами.

Елизавета Боярская заявила, что ей это очень мешало. Девочка была вынуждена играть по взрослым правилам вместо того, чтобы заниматься своими детским делами. Она добавила, что мечтала о спокойном времени наедине с куклами, но ее постоянно беспокоили ради очередной фотосессии.

Как отметила девушка, для нее это было абсолютным покушением на детство. Поэтому Елизавета Боярская и Максим Матвеев столь ревностно оберегают приватность сыновей и лишь изредка показывают их публике. Например, внешность двухлетнего Григория для поклонников звездной пары до сих пор остается загадкой.

Напомним, в апреле актриса выложила в инстаграм-аккаунт семейное фото со старшим наследником. Андрею исполнилось восемь лет. При этом некоторые подписчики усомнились в том, что это ребенок Боярской и Матвеева – мальчик как две капли воды похож на юного ДиКаприо.