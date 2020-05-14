"Мне было так круто!": Боярская откровенно о водке и наркотиках

Елизавете Боярской, дочери Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, в этом году исполнится 35 лет. Сегодня она – состоявшаяся актриса, жена, дважды мать. Но было время, когда шальная молодость брала верх...

В юношеские годы Лиза, как и многие, нередко "отрывалась" в ночных клубах. Правда, ездить туда на метро знаменитые родители не позволяли. "На машине меня привозили к двери клуба, я там тусовалась, а в условленное время, скажем, с полуночи до часа ночи выходила, и машина меня увозила обратно".

Но в институте тяга к ночной жизни у Боярской пропала. "Мне было так круто и интересно учиться, что про развлечения уже не думала", – пояснила актриса.

Интересно, что проблем с наркотиками и алкоголем ей в молодости удалось избежать. "Я занималась танцами, учила языки, и пробовать какую-то гадость просто не хотелось, – уверяет Елизавета. – Да, я помню, как в школе хлебнула водки, но мне было нехорошо".

Возможно, помогла правильная мотивация, которую Лариса Луппиан давала дочери. Он говорила, например, что к наркотикам люди прибегают от одиночества, горя в семье, при отсутствии интересного дела. Но у Елизаветы Боярской подобных проблем не было.

В подростковые годы она видела, что многие ее ровесницы делают пирсинг, татуировки. Но самой ей даже никогда не хотелось подобным образом себя украшать. "Я помню, мы с мамой ехали в машине и увидели девушку, лицо которой было татуировано, – рассказала Боярская во время онлайн-эфира в социальной сети "Инстаграм". – Мама вздохнула и сказала: "Бедная, ее никто не любит, на жалеет, вот она и стремится таким образом обратить на себя внимание".