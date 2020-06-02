Сильно осунувшийся Боярский обратился к поклонникам за материальной помощью

Видео размещено в инстаграм-профиле, где ведется сбор средств на дорогостоящее лечение. "У нашего коллеги-музыканта в семье большое горе. Его двум мальчикам поставлен смертельный диагноз", – говорит Михаил Боярский. Как отметил артист, около месяца назад у детей обнаружили адренолейкодистрофию.
Из-за дефекта генов болезнь поражает центральную нервную систему и нарушает функции надпочечников. В семье Ботвиных трое сыновей, болезнь обнаружили у двоих. Пятилетнему Марку и трехлетнему Адриану требуется срочная операция по трансплантации костного мозга.
К сожалению, процедура доступна лишь за границей, да и препаратов для малышей на территории России не оказалось. Родители около месяца назад создали группу поддержки, в которой просят помочь набрать нужную сумму, а она немаленькая – порядка 60 миллионов рублей.
Пользователи Сети обратили внимание, что Михаил Боярский на видео выглядит весьма пугающе. Лицо исполнителя роли д'Артаньяна сильно осунулось, и за морщинами сложно узнать красавца-артиста. Актер не первая звезда, которая согласилась помочь музыкантам филармонии. Несколько дней назад внимание на проблему обратила Анна Семенович.
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