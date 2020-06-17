Рассказавший об изнасиловании Костюшкин раскрыл цель своего признания

В своем инстаграм-аккаунте певец выложил видеоролик. Он заявил, что вовсе не собирается делать хайп на давней ужасной истории.
"Телеканалы НТВ, "Россия", от Андрея Малахова, рекламные агенты. Пожалуйста, угомонитесь!" – призвал Стас Костюшкин. При этом исполнитель заверил, что точно не собирается зарабатывать на этом деньги.
"Все, что я хотел сказать, я уже сказал. Реакцию, которую хотел получить, я точно получил. Моя цель была одна: чтобы мы внимательнее стали относиться к нашим детям. А уж денег я за это точно не возьму!" – высказался артист. Реакция поклонников не заставила себя долго ждать.
Пользователи соцсети восхитились смелостью певца, который нашел в себе смелость рассказать о сексуальном насилии в детстве со стороны взрослого мужчины. Многие сошлись во мнении, что артист правильно сделал, что сделал такое признание, чем привлек внимание к проблеме. "Стас, вы вызываете уважение", "Спасибо вам за смелость и человечность", – прокомментировали пост Стаса Костюшкина фолловеры.
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