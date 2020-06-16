Критик Пугачевой раскрыл подноготную признания Костюшкина об изнасиловании

В отечественном шоу-бизнесе обсуждают изнасилование Стаса Костюшкина, которое тот пережил в детстве. Не остался в стороне известный музыкальный критик Сергей Соседов.

Стас Костюшкин дал откровенное интервью и сообщил, что в возрасте восьми лет был изнасилован мужчиной. Информация не стала чем-то из ряда вон выходящим. Несколько лет назад артист уже говорил об этом, не вдаваясь в подробности.

Шумиха поднялась, когда на подобные откровения отреагировали телеведущая Ксения Собчак и дизайнер Александр Арутюнов. Обсуждая последние новости в своем интернет-шоу, гламурная блондинка не без иронии сказала: "Что же дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?" Ведущую и стилиста раскритиковали, грянул скандал.

Между тем Ксению Собчак поддержал музыкальный критик Сергей Соседов. Он не понимает, почему журналистка подверглась остракизму. "Это комическая история… А что, Костюшкин стал импотентом? Или получил страшную психическую травму, от которой не смог отойти?" – задал риторический вопрос Соседов.

Музыкальный эксперт убежден: Стас разоткровенничался не просто так. "Костюшкин – успешный шоумен, именно поэтому он рассказал эту историю об изнасиловании. Была бы она для него тяжелой и трагичной, вряд ли он бы стал ее рассказывать", – пояснил он.

Напомним, что Сергея Соседова называют критиком Аллы Пугачевой. Он всегда с удовольствием комментирует творчество Примадонны. Соседов, по его словам, был самым преданным поклонником артистки, но теперь разочарован. Он уверен: все, что делает сейчас Пугачева, – халтура и неуважение к публике.