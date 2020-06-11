Внезапная остановка сердца: "сестричка" Началовой сообщила о смерти отца

Для самого известного пиарщика страны Анны Исаевой начало весны и начало лето теперь всегда ассоциируются со смертью. Март – месяц, когда не стало певицы Юлии Началовой. Анна работала с ней, и артистка в шутку называла ее своей сестричкой. В июне остановилось сердце отца...

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