Внезапная остановка сердца: "сестричка" Началовой сообщила о смерти отца

"И страшно, и грустно, и ничего не изменить, – вздыхает Анна. – Папа умер в собственной̆ машине, от внезапной̆ остановки сердца, поехал купить кое что для приусадебного хозяйства, хорошо, что успел остановиться".
Рассказала Исаева и о том, как узнала о смерти отца, которому был всего 61 год. "Вокруг нашей церкви проходил крестный ход (11 июня – день почитания Святителя Луки Крымского)... Именно его икону привезли в подарок в наш храм, – вспоминает Исаева. – Был длинный̆ молебен. А мне звонил и звонил папин номер, а я не отзывалась, потому что шел крестный ход. Потом, набрав его, я услышала, что папа умер. Вот такой день. Муж не разрешал мне кричать, чтобы не испугать ребенка. И я кричала молча как могла".
С тех пор вот уже 8 лет 11 июня Анна Исаева и вся ее семья приезжают на кладбище. "Сегодня мы, 3 его детей и 5 внуков были у него. Поговорили. Рассказали о том, о чем хочется рассказать папе и дедушке", – написала она на своей странице в социальной сети "Инстаграм" и поделилась с фанатами фотографиями могилы любимого отца.
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