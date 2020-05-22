"Дед погиб": Исаева рассказала о трагедии в семье Началовых

Крестная мать Веры Алдониной – певица Лариса Долина, крестный отец – футболист Ролан Гусев. Правда, из-за бушующей в мире пандемии коронавируса они практически не видятся.
"Верочка с бабушкой и дедушкой находится в самоизоляции, – рассказала Анна Исаева во время онлайн-эфира на своей страницей в социальной сети "Инстаграм". – Но времени зря не теряет – занимается и учебной, и музыкой".
Оказалось, что подросток хорошо играет произведения Шопена, прекрасно поет. "У нее голос очень похож на мамин, – сообщила Исаева. – К 9 Мая она замечательно исполнила военную песню, которую для нее написал Виктор Началов".
"Дед Началовых во время Второй мировой присылал с фронта письма-треугольники, – пояснила Исаева. – И одно из последних его посланий стало темой этой пронзительной песни. После дед уже ничего не присылал – погиб на фронте, не вернулся домой". Эта история потрясла Веру, и она вложила в песню всю душу...
Дочь Анны Исаевой Марианна тоже грезит сценой. "Ей нравится петь в микрофон, она гордится очень, – похвасталась пиарщица. – Хочу показать дочку Виктору Началовой. Он обещал ее послушать и, может быть, позаниматься с ней".
Виктор Началов в 1983-1990 годах был художественным руководителем ансамбля "Карусель" при Воронежской филармонии. Является автором песен Юлии Началовой, Ирины Понаровской и других популярных артистов.
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