Ушедший от Гагариной муж винит себя в смерти отца

Брак певицы Полины Гагариной с фотохудожником Дмитрием Исхаковым просуществовал без малого шесть лет. В 2017 году у них родилась дочь Мия, но даже это не укрепило семью...

Официально пара пока не подтвердила расставание. Но уверенность в том, что прекрасный союз себя исчерпал, есть, кажется, у всех, кто знаком с Полиной и Дмитрием.

Судя по всему, супруги остро переживают создавшуюся ситуацию. Это очень заметно по их эмоциональным или философским постам в социальных сетях. "Написал сегодня в 4 часа ночи стихотворение, – рассказал мучившийся от бессонницы муж Гагариной. – Оно мне как-то по-особому дорого. Было чувство, будто мне помогали его писать. Мой папа. Он писал сам. При жизни. Я виню себя в его ранней смерти. Не сделал я всего, что мог и должен был сделать. Берегите родителей и любите их, пока они живы, простите за банальность".

Отец Дмитрия – Илья Исхаков – всю жизнь увлекался написанием стихотворений. Этот дар передался и сыну. Илья Исхаков скончался 3 декабря 2015 года в возрасте 63 лет от пневмонии. Врачи не смогли вовремя поставить правильный диагноз. "Мне очень, очень больно. Наступил страшный день, которого ждешь и боишься всю жизнь с самого детства. Умер мой любимый папа. Писать и произносить это все еще дико, потому, что все вышло крайне нелепо. Он был очень светлым, очень добрым человеком, молодо выглядел и совсем не собирался уходить, – рыдал Дмитрий. – Он не застал рождение внучки, о которой так мечтал, и вообще, оглядываясь назад, я понимаю, что был недостаточно внимателен, чересчур суров и порой скуп на любовь".