"Унижает и уничтожает": Кравец о настоящих причинах разрыва Гагариной с мужем

Новость о расставании Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым стала для многих громом среди ясного неба. Поражены не только поклонники, но и друзья, и коллеги звездной пары. От певицы и фотографа такого точно никто не ожидал.

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