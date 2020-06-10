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Шоу-бизнес

"Лучший злодей Голливуда" впервые стал отцом

Игорь Жижикин. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер Игорь Жижикин сообщил поклонникам радостную новость. В его семье произошло пополнение.
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Популярный артист тщательно оберегает личную жизнь от внимания общественности. Известно, что сейчас Игорь Жижикин состоит в четвертом браке. Имя избранницы актер не раскрывает.

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В недавнем интервью актер сообщил, что супруга подарила ему ребенка. "У меня полтора года назад родился сын", – похвастался Жижикин. Артист добавил, что мальчик очень похож на него.

Сейчас знаменитость живет на две страны – Россию и Америку. В Лос-Анджелесе у Жижикина есть собственный дом. "В 2007 году он даже завоевал премию в Лос-Анджелесе как один из самых стильных домов", – поделился он в интервью изданию "7Дней".

Напомним, в прошлом Жижикин был артистом Цирка дю Солей. В составе труппы он гастролировал по Соединенным Штатам. С 1998 года стал сниматься в кино. На счету знаменитости более сорока отечественных картин и двадцати – зарубежных.

Наибольшую популярность Игорь Жижикин приобрел благодаря роли полковника Довченко в фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Американский кинорежиссер дал ему прозвище "лучший злодей Голливуда".

Автор: 10 июня 2020, 15:17 Источник: 7Дней ✓ Надежный источник

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