"Получаю удовольствие": супруга Боярской возбуждают красивые мужики

Максим Матвеев уже десять лет женат на Елизавете Боярской. У пары двое сыновей. Однако никто и подумать не мог, что примерному отцу и мужу могут нравиться... мужчины.

Вскрылась эта симпатия благодаря редакторам программы Первого канала "Вечерний Ургант". Они обратили внимание, что почти в каждом интервью Максим Матвеев говорит о сильном поле. Особенно, как выяснилось, его заводят красивые мужчины.

Вот лишь несколько выдержек из интервью актера: "Это красиво реально, когда ты видишь столько красивых мужиков в мундирах", "Невероятное эстетическое удовольствие, когда вокруг тебя обалденно красивые, талантливые мужики", "Я в первый раз увидел столько талантливых мужиков, сконцентрированных в одном месте".

С мужиками в форме муж Боярской сталкивался часто на съемочной площадке. Это и "Союз спасения", где он играл полковника гвардии князя Трубецкого, и "Контрибуция", в которой ему досталась роль генерал-майора Анатолия Пепеляева, и "Зоннетау", где он стал рядовым Харитоновым.

"Понятно, что он любит мужиков", "И за что же Иван Ургант его так любит?" – зубоскалят люди. Впрочем, им стоит напомнить, что о романах зятя Михаила Боярского с мужиками никогда слышно не было. Ему только нравится смотреть на них – приятно с эстетической точки зрения. Ничего большего он никогда не хотел.

