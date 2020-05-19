Боярскую с задранным на голову платьем обнаружили в подземном переходе

"Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда", – писала Анна Ахматова. Перефразируя классика, можно удивиться и тому, из какого сора рождается гламур и глянец...



Елизавета Боярская привыкла блистать на премьерах, красных дорожках, фестивалях и премиях. Изысканные наряды, дорогие украшения, стильная укладка и макияж – кажется, что безупречной "девушкой с обложки" актриса выглядит всегда. Но это, как оказалось, далеко не так.

"В обычной жизни я могу по три дня носить одну и ту же одежду, – призналась Боярская. – Что касается премьер, то красота дается мне трудно. Я же из Питера, и в Москве у меня нет знакомых дизайнеров, парикмахеров. Да что говорить, ведь часто даже переодеваться приходится в общественных туалетах, на заднем сидении такси, носить за собой пакет со сменкой. А если после премьеры у меня поезд, то надо успеть быстро переодеться, запихнуть в пакет красивое платье".

Рассказала дочь Михаила Боярского и о нескольких забавных эпизодах. "Каждый год в январе на "Мосфильме" проходит церемония награждения "Золотым орлом", – улыбается Лиза. – Надо в теплых штанах и "уггах" дойти от проходной "Мосфильма" до Первого павильона, где тебя с порога уже начинают фотографировать. Поэтому приходится заходить за колонну и так наводить марафет".

А несколько лет назад церемония открытия Московского кинофестиваля совпала с репетицией парада на Тверской. И все было перекрыто. "Я не успела буквально несколько минут до оцепления и стала просить солдат пустить меня перебежать дорогу, – вспоминает Лиза. – Но они были непреклонны. Пришлось задрать юбку на голову и спуститься в подземный переход. На мне бриллианты, туфли на высоком каблуке – это было забавно!".