Вымазанная Собчак шокировала народ внешним видом

Ксения Собчак показала себя в маске для лица. Фото заставило ее поклонников содрогнуться.

Телеведущая сделала селфи во время вечерних процедур по уходу за собой. Намазав на лицо маску и надев шапочку для душа, Ксения Собчак решила показать себя такой в "Инстаграм", какая есть.

Знаменитость написала, что на вопрос о том, что важнее для женщины – ум или харизма – она всегда отвечает честно: "красота". Многие подписчики испугались, увидев кадр.



Некоторые комментарии оказались довольно обидными, но у Ксении Собчак хватает уверенности в себе и самоиронии, чтобы не расстраиваться из-за таких мелочей. "Так даже лучше, не смывайте", – посоветовали звезде поклонники.

Отметим, многим звездам в режиме самоизоляции приходится вдвое больше времени уделять бьюти-процедурам. Ведь салоны красоты закрыты. Вот и Ксении Собчак приходится самой ухаживать за своей внешностью и поддерживать в форме фигуру.

Ранее Ксения Собчак посоветовала звездам тщательнее готовиться к прямым эфирам и следить за своей речью. Телеведущая с сожалением написала о том, что многие артисты заботятся только о своей внешности, чтобы создать идеальную картинку.

