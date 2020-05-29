"Вы вообще любите свою дочь?": Рынску заподозрили в плохом отношении к ребенку

Светская львица Божена Рынска, в феврале 2019 года пережившая трагическую гибель супруга Игоря Малашенко, рвала сердце своих подписчиков пронзительными постами. Но сегодня Божена делится с фанатами своим счастьем – фотографиями дочери Жени, которую ей родила суррогатная мать.





Божена Рынска смогла завести ребенка от покойного мужа. Девочка родилась в марте и счастливая мама не перестает радовать своих подписчиков фотографиями дочери в Instagram.

"Моя королевишна. 5680! Вчера вечером спала со мной три часа. Заснула у меня под крылом мгновенно, без скулежа. Уже улыбается мне. Тянется ко мне. Ручкой одной меня придерживала во сне. Чтобы я не сбежала, наверное", – написала журналистка.

Подписчики аккаунта в восторге от малышки. "Красавишна😘 вот она уже всех ваших подписчиков дочечка", "Чудесная девочка! 😍 я очень за вас рада! 🤗", "Ну что за чудо чудесное❤️😘😘😘", "Куклеха очаровательная!", – начали рассыпаться в комментариях пользователи соцсети. На кого именно похожа Евгения, подписчики так и не решили. Кто-то считает, что девочка – вылитая папа, а кому-то, наоборот, показалось, что растет копия Божены.

Не обошлось без негатива. Нашлись те, кому пришелся не по нраву тон поста журналистки, впервые ставшей мамой. Пользователи заподозрили ее в плохом отношении к ребенку. "Вы вообще любите свою дочь или у вас отношение к ней – есть и хорошо,,,,,,? Что значит "без скулежа"? Она же не щенок!!!", – отчитал звезду один из комментаторов.

Напомним, Игорь Малашенко был найден мертвым в своем доме в испанском городе Сотогранде 25 февраля 2019 года. Мужу Божены Рынской было 64 года. Супруг журналистки страдал от депрессии, спровоцированной разводом и финансовыми трудностями.