"Эхо битвы за дитя нагнало": Божена Рынска перенесла серьезную операцию

В марте у 45-летней Божены Рынской родилась дочь. Евгению вынашивала суррогатная мать. Отец малышки – ныне покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Путь к рождению девочки был очень долгим, пишет "Экспресс газета". Рынска лечилась от бесплодия и хотела забеременеть с помощью ЭКО, однако позже решила обратиться за помощью к другой женщине.
Очевидно, эти процедуры и манипуляции подорвали здоровье Божены. Накануне журналистка сообщила, что попала в больницу. Она перенесла операцию. Рынска уточнила, что эта новость не связана с пластической хирургией.
"Мы долгое ЭКО друг друга. Эхо битвы за дитя нагнало. А рядом нет мужа. Нет Игоря. Так бы он сидел рядом с компьютером, и я с компьютером, тюкали бы, переглядываясь", – написала Божена.
Рынска очень скучает по умершему возлюбленному. Напомним, что Игорь Малашенко скончался в своем доме в Испании в феврале прошлого года. Его смерть стала настоящим ударом для Божены. Позже выяснилось, что политолог не оставил ей ничего из своего состояния.
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