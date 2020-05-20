"Эхо битвы за дитя нагнало": Божена Рынска перенесла серьезную операцию

Дочь стала настоящим подарком для Божены Рынской. Она долгое время лечилась от бесплодия. Однако сейчас у журналистки новые проблемы со здоровьем.

В марте у 45-летней Божены Рынской родилась дочь. Евгению вынашивала суррогатная мать. Отец малышки – ныне покойный муж журналистки Игорь Малашенко.

Путь к рождению девочки был очень долгим, пишет "Экспресс газета". Рынска лечилась от бесплодия и хотела забеременеть с помощью ЭКО, однако позже решила обратиться за помощью к другой женщине.

Очевидно, эти процедуры и манипуляции подорвали здоровье Божены. Накануне журналистка сообщила, что попала в больницу. Она перенесла операцию. Рынска уточнила, что эта новость не связана с пластической хирургией.

"Мы долгое ЭКО друг друга. Эхо битвы за дитя нагнало. А рядом нет мужа. Нет Игоря. Так бы он сидел рядом с компьютером, и я с компьютером, тюкали бы, переглядываясь", – написала Божена.

Рынска очень скучает по умершему возлюбленному. Напомним, что Игорь Малашенко скончался в своем доме в Испании в феврале прошлого года. Его смерть стала настоящим ударом для Божены. Позже выяснилось, что политолог не оставил ей ничего из своего состояния.