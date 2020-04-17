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"Не может быть!": Рынска показала себя после пластической операции

Божена Рынска. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Божена Рынска воспользовалась услугой пластического хирурга. Она настолько довольна результатом операции, что решила продемонстрировать его поклонникам.
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Божена Рынска вновь стала появляться в заголовках СМИ. Недавно у светской обозревательницы родилась дочка от покойного мужа Игоря Малашенко. Новорожденную малышку она назвала Женей. О событии журналистка активно рассказывала поклонникам. Даже дала большое интервью одному из журналов.

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 Божена Львовна Рынска

Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

Рынска продолжает откровенничать с аудиторией. На этот раз она решила поговорить о перенесенной операции. Божена сделала публикацию в своем инстаграм-аккаунте и показала результат блефаропластики. На одной фотографии она позирует до хирургического вмешательства, на другой – после. 

Светская обозревательница отметила, что операция сделана очень талантливо. Работу хирурга она назвала восхитительной. Действительно, Рынска стала выглядеть гораздо моложе.

"Это такая восхитительная работа хирурга, что я решила показать ее. Иначе это была бы крайняя неблагодарность", – написала журналистка.

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Публикация от Bozhena Rynska (Malashenko) (@bozhenarynska)

Поклонники были впечатлены результатом пластики. Критиковать Божену никто не стал. "Результат замечательный", "Фото, похоже, что не ваше", "Не может быть!", "Прекрасная работа, очень деликатная", – написали фолловеры.

Автор: 17 апреля 2020, 19:33

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