Сафронов не верит в искренность "голодающих" артистов: Это невозможно

Никас Сафронов рассказал, что почти полностью лишился дохода из-за пандемии. Правда, это не мешает ему жертвовать средства на благотворительность.

Живописец отметил, что неоднократно читал в интернете о коллегах по шоу-бизнесу, которые чуть ли не голодают. Он уверен, что формулировка не совсем точная. Знаменитость задается вопросом: селебрити не могут жить, как жили до карантина, или не могут выжить? " Продолжать зарабатывать во время пандемии такие же приличные деньги, как до нее, – невозможно", – говорит звезда.

Никас Сафронов считает, что ближайшее время у коллег не получится шиковать. Однако он уверен, что накопления-то у людей есть – все-таки многим знаменитостям гонорары позволяют откладывать на черный день.

В беседе с журналистами художник вспомнил притчу про семь худых и семь тучных коров. Толкование сна египетского фараона гласило, что за годами изобилия последует период засухи и голода, поэтому нужно запасаться. Это помогло государству пережить неурожайные времена. По мнению Никаса Сафронова, всегда важно помнить эту притчу и откладывать энную сумму на всякий случай.

Живописец в свое время подстраховался, и сейчас у него есть ресурсы, которые даже умудряется пускать на благотворительность. Он уверен, что должен помогать тем, кому приходится еще хуже, чем ему. Например, Сафронов купил для больницы аппарат ИВЛ, а также пожертвовал внушительную сумму храму в родном Ульяновске.