Новая пассия Жигунова располнела и перестала походить на Заворотнюк

Виктория Ворожбит стала много есть и растеряла сходство с утонченной Анастасией Заворотнюк. Девушка пыталась сохранить в тайне проблемы с фигурой, но это ей не удалось.



Новая возлюбленная артиста Сергея Жигунова оказалась под пристальным вниманием публики, после того как бдительные фанаты разглядели в ее чертах явное сходство с очаровательной экс-любовницей прославленного гардемарина Анастасией Заворотнюк. С тех пор каждое событие в жизни журналистки Виктории Ворожбит подвергается тщательному анализу. Поэтому-то девушке и не удалось скрыть проблемы с весом.

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Виктория всеми силам пытается не афишировать, что столкнулась с ожирением, но от внимательного глаза фанатов ничто не утаить. Так, если раньше 46-летняя пассия Сергея Жигунова постоянно хвасталась своей тонкой талией и аккуратным овалом лица, то теперь все изменилось. Новоявленную знаменитость можно понять – многие россияне на карантине стремительно набирают вес. Но вот от публичной личности все-таки ожидали другого.

В общем, на последних публикациях в "Инстаграме" журналистки можно лицезреть только мало кому интересные пейзажи, а также пчелок и кошечек. Все это природное великолепие сопровождается пространственными размышлениями на тему, как прекрасна вечерняя пробежка. Но вот результаты спортивных упражнений Ворожбит демонстрировать не торопиться. По всей видимости, нагрузки не хватает, чтобы компенсировать обжорство.

Впрочем, недавно возлюбленная Сергея Жигунова призналась, что и не мечтает похудеть. На карантине, как говориться, лишь бы с головой не заплыть жиром. Удается ли задуманное журналистке – вызывает большие сомнения. Так, на последнем кадре с собой, а не с пейзажами, Виктория Ворожбит попыталась скрыть раздобревшее лицо за огромной кружкой. Теперь поклонники с нетерпением ждут свежее фото девушки в полный рост и продолжают следить за развитием ситуации.



