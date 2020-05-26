Онкобольная дочь экс-солиста группы "На-На" выставила напоказ большую грудь

Недавно стало известно, что у старшей дочери певца Владимира Левкина Виктории диагностировал опухоль головного мозга. 26-летняя наследница артиста перенесла операцию, а чтобы взбодриться и отвлечься, рискнула сняться в пикантной фотосессии.

В конце 2019 года дочь экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Виктория была экстренно госпитализирована после обморока. У нее обнаружили онкологическое заболевание – астроциотому третьей степени. Раковую опухоль удалили. Молодая женщина прошла несколько курсов лучевой терапии.

Чтобы как-то скрасить будни, Виктория снялась в пикантной фотосессии. 26-летняя дочь Владимира Левкина предстала в красном бюстгальтере, черном корсете и расстегнутой белой рубашке. Образ завершила яркая помада на губах. "Да, новый контент для моей ленты... но парням понравилось (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – отметила Виктория.

Левкина заявила, что позволила себе обнажиться, потому что ее ничто не сдерживает. "Остается радоваться, что мои пионеры уже не пионеры; в гос.секторе работать не собираюсь (а даже если и собираюсь, то примеров у нас достаточно); и пожалуй, будем считать, что этот пост про #бодипозитив. С этим тегом у нас всем все можно", – дерзко заявила Вика.

Про моральные принципы она тоже отказалась говорить. "Ибо ты можешь два года носить бомбу замедленного действия в голове и даже не подозревать этого. Поэтому, если хочется что-то делать, – всегда нужно делать", – заключила Левкина.

Несколько дней назад Виктория прошла финальное МРТ. Исследование показало, что с ней все в порядке, и новые препараты ей принимать не нужно. Можно только представить, какой радостной оказалась эта новость для Виктории и ее близких. Отметим, что несмотря на развод родителей, Вика поддерживает близкие отношения с отцом Владимиром Левкиным.