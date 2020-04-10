"Мне страшно": дочь экс-солиста "На-На" попрощалась с родными и друзьями из-за рака

Проблемы со здоровьем у 26-летней Виктории Левкиной начались в декабре прошлого года. 29-го числа она почувствовала легкое недомогание. В этот же день девушка упала в обморок. У нее начались эпилептический припадок и судороги. Викторию срочно госпитализировали, ей сделали компьютерную томографию, в результате которой выяснилось, что у нее опухоль мозга.
Левкина сильно испугалась за свою жизнь. Она думала, что уже не перенесет болезнь, поэтому заранее решила попрощаться с друзьями и близкими.
"Испугалась ужасно. Написала всем, что у меня что-то с головой, я в больнице и мне страшно", – рассказала Левкина изданию StarHit.
Мириться со словами Виктории родные не хотели. На Новый год они приехали в палату с подарками, чтобы порадовать девушку.
10 января дочь экс-солиста группы "На-На" выписали из больницы. Через четыре дня ее снова госпитализировали, чтобы прооперировать. Хирургическое вмешательство прошло относительно быстро. После наркоза она чувствовала себя хорошо.
Похожая ситуация была у ее отца, Владимира Левкина. Он дважды столкнулся с онкологическим заболеванием. Виктория консультируется с отцом, который, в свою очередь, поддерживает дочь.
"Мы с ним постоянно на связи. Моя болезнь очень сильно сплотила семью", – призналась Левкина.
Стоит отметить, что изначально врачи говорили о доброкачественной опухоли у Виктории. Однако после гистологии у нее диагностировали астроцитому – злокачественную опухоль. Ее обнаружили в правой лобной доли мозга.
Сейчас Виктории предстоит закончить курсы лучевой терапии, чтобы убить клетки, с которыми взаимодействовала опухоль. В мае девушке снова сделают МРТ, после которой станет ясно, удалось ли избавиться от рака.
Популярные темы форума
Жена стала выпивать.
Куда пропала Лиона?
Хочу богатого мужика
Анатолий
Во что превратилась моя жизнь
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Жить вместе
Нужен совет
Замуж
Не помыла руки