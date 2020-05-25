Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Стоит отметить, что актриса стала третьей по счету заразившейся участницей популярной программы. Ранее о болезни сообщили Алена Бабенко и Мария Ивакова.
При этом возлюбленная Никиты Ефремова прошла лечение дома, а вот ее коллега по сцене отправилась в больницу. При этом артистка сразу отказалась от участия в проекте, как только почувствовала легкое недомогание.
24 мая Дарья Мороз должна была показать свой номер в финале шоу "Танцы со звездами". Однако за два дня до трансляции у артистки тест на коронавирус показал положительный результат. Бывшая супруга Константина Богомолова пока не прокомментировала информацию о болезни. Данных о ее состоянии также не поступало.
Пара Дарьи Мороз и Святослава Герасимова была одной из главных претенденток на победу. Однако в итоге заветную статуэтку получили Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Напомним, что коронавирусом успели переболеть многие российские знаменитости. Среди заразившихся были актриса Галина Боб, певец Влад Соколовский, фигуристка Татьяна Навка, футболист Павел Погребняк, телеведущая Оксана Пушкина и другие.
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